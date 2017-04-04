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Общество

Молодежная дума Владимирского заксобрания представила новые законопроекты

14:3004.04.2017
(обновлено: 14:31 04.04.2017)
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Владимир. Архивное фото
© Fotolia

ВЛАДИМИР, 4 апр — РИА Новости. Третий состав Молодежной думы Владимирского заксобрания выдвинул две новые законодательные инициативы, среди которых — стимулирования получения профобразования за счет включение периода обучения в трудовой стаж и наделение регионов правом устанавливать обязательные работы как вид административного наказания, сообщил РИА Новости представитель регионального заксобрания.

"На пятом, юбилейном заседании Молодежной думы, которое прошло во Владимире, выдвинуты новые законопроекты, которые вначале будут рассмотрены депутатами регионального заксобрания и, в случае одобрения, в дальнейшем направлены в Госдуму РФ", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за пять лет работы Молодежной думы было сформировано три ее состава. В настоящее время более ста ее депутатов проходят "школу молодого законотворца", учатся общаться с различными государственными и муниципальными структурами, общественными организациями, реализовывать законотворческие инициативы. За прошедший период ряд инициатив молодежной думы были рассмотрены депутатами Заксобрания и стали региональными законами. В частности, ребята принимали участие в разработке законов о развитии добровольчества во Владимирской области, о защите нравственности детей, о патриотическом воспитании во Владимирской области.

Председатель Молодежной думы Полина Касаткина отметила, что третьему созыву "досталась большая база, которую создавали ребята в первом составе и развивали во втором". По ее словам, нынешний состав думы углубляет деятельность в сфере законотворческих инициатив и социальных проектов.

По словам председателя Владимирского заксобрания Владимира Киселева, представители нынешней молодежи в скором будущем имеют все возможности стать управленцами на разных уровнях власти.

"Работа в составе Молодёжной думы, с одной стороны, очень интересная и перспективная, а с другой — ответственная. Благодаря этой работе у молодых людей появляется возможность изнутри посмотреть, как идёт процесс разработки, обсуждения и принятия законов, научиться создавать и реализовывать свои проекты. Поэтому это хорошая площадка для старта", — цитирует пресс-служба слова Киселева.

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