Мосгорнаследие отклонило проект реставрации станции "Аэропорт"

МОСКВА, 4 апр — РИА Недвижимость. Департамент культурного наследия Москвы отклонил проект реставрации станции метро "Аэропорт" на зеленой ветке, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе департамента.

В понедельник общественное движение "Архнадзор" на своем сайте разместило информацию о согласовании Мосгорнаследием проекта реставрации станции, который, в частности, предусматривал демонтаж многочисленной мраморной облицовки.

"Департамент культурного наследия Москвы отклонил от согласования представленную проектную документацию по выявленному объекту культурного наследия "Станция Московского метрополитена Горьковско-Замоскворецкой линии "Аэропорт", 1938 г., арх. Б.С.Виленский, В.А.Ершов" по адресу: Ленинградский проспект, дом 62, о чем уведомил ООО "Бюро А 495" письмом от 24 марта 2017 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что согласно представленной документации планировался демонтаж и замена мраморной облицовки стен, колонн на аналогичные.

"Учитывая, что предложенные проектные решения не соответствуют требованиям законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия, Мосгорнаследием принято решение о несогласии с заключением государственной историко-культурной экспертизы и отклонении от согласования научно-проектной документации по объекту", — добавил собеседник агентства.

Как пояснил руководитель департамента Алексей Емельянов, по состоянию на 4 апреля 2017 года иная документация по сохранению объекта в Мосгорнаследие не поступала и не согласовывалась.