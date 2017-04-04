Полтавченко предложил увековечить память жертв терактов и катастроф

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Единый мемориальный знак в память о жертвах террористических актов, аварий и катастроф, стихийных бедствий и военных конфликтов целесообразно установить в Петербурге, считает губернатор Георгий Полтавченко.

"Я считаю, и это мое личное мнение, что нам не нужно ставить памятные знаки везде, где произошли (трагические) события. Необходимо в городе установить памятный знак всем жертвам терактов, конфликтов, стихийных бедствий, аварий, катастроф, куда бы могли приходить люди",- сказал он, отвечая на вопрос, имеет ли смысл установка памятного знака в метрополитене Петербурга, где в понедельник произошел взрыв.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.