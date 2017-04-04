Тверской губернатор поручил проверить уровень безопасности на соцобъектах

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава Тверской области Игорь Руденя дал поручение проверить обеспечение безопасности на объектах социальной и транспортной инфраструктуры регионапосле теракта в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба правительства области.

Накануне около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "террористический акт". По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

"В связи с трагическими событиями в Санкт-Петербурге губернатор Тверской области поручил проверить обеспечение безопасности на объектах социальной и транспортной инфраструктуры. Особое внимание должно быть уделено защищенности социальных учреждений — школ, детских садов, больниц и мест массового пребывания людей, а также соблюдению мер безопасности на вокзалах, железнодорожном транспорте", — говорится в сообщении правительства области.

В среду в часовне во имя всех Тверских святых на Соборной площади в городе Твери прошла панихида по жертвам теракта в Санкт-Петербурге, память погибших почтили губернатор, представители городских властей и горожане Твери, сообщает пресс-служба правительства области. Богослужение провел Митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

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