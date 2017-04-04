Власти Мордовии помогут жителю республики, пострадавшему в метро Петербурга

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр – РИА Новости. Власти Мордовии окажут помощь жителю республики – студенту Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, пострадавшему при взрыве в метро, сообщили во вторник в пресс-службе главы Мордовии.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек ранее были отпущены домой. Возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".

По информации пресс-службы главы Мордовии, одним из пострадавших при взрыве в метро стал житель республики Дмитрий Глазков. После инцидента молодой человек получил помощь в одном из медицинских учреждений города.

"Глава республики Владимир Волков адресовал молодому человеку и его семье слова сочувствия и принял решение оказать Дмитрию материальную помощь", — говорится в сообщении.

Дмитрий Глазков учился в Саранске в гимназии №19 и естественно-техническом лицее №43. Сейчас он студент Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета им. В.И. Ульянова (Ленина).

Глава Мордовии также выразил соболезнования родным и близким погибших в петербургском метро. "Народ Мордовии вместе с вами, вместе со всей Россией глубоко скорбит по поводу трагической гибели людей в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга. Это наша общая тяжелая боль, наша общая горькая, невосполнимая утрата. От всех жителей республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — говорится в телеграмме, направленной Волковым губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

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