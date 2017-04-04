В Петербурге открыли станции метро "Сенная площадь" и "Спасская"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Станция метро "Сенная площадь" и "Спасская" в Петербурге открыты для входа пассажиров, передает корреспондент РИА Новости.
"Станция "Сенная площадь" открыта для входа пассажиров", — объявляется по громкой связи в районе станции метро.
В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.