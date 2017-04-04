Глава МЧС приехал в Петербург и почтил память жертв взрыва в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков почтил память погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Во вторник министр прибыл с рабочей поездкой в Петербург и сразу из аэропорта Пулково проехал к станции метро "Технологический институт", где у импровизированного мемориала возложил букет цветов и почтил память погибших в результате теракта. После этого он выразил соболезнования родственникам погибших.

Вместе с главой МЧС память погибших почтили руководители центрального аппарата министерства.

Накануне около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, при взрыве в метро погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших.