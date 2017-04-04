Бекмамбетов показал конкурсантам "Ты супер!" кадры из фильма "Время первых"

МОСКВА, 04 апр — РИА Новости. В субботу, 8 апреля, стартует второй отборочный тур международного музыкального конкурса "Ты супер!". Дни ребят расписаны по минутам — в самом разгаре репетиции, работа над номерами, уроки вокала. Но даже в таком графике на шоу "Ты супер!" всегда есть время для исполнения заветных желаний.

На этот раз участники отправились в студию к знаменитому кинорежиссёру Тимуру Бекмамбетову. В первую очередь вокалистам показали, как создавались спецэффекты для фильма "Время первых", который выйдет на экраны 6 апреля. Выбор картины неслучайный: ведь дети, оставшиеся без попечения родителей, как и первые космонавты, рискуют ради мечты.

Ребята узнали, как создаётся графика для большого кино, как прорисовывались фантастические виды и все восемнадцать витков вокруг Земли. Далее — полное погружение: конкурсанты увидели фрагменты фильма в очках виртуальной реальности. Кажется, они действительно побывали в космосе — столько впечатлений оставил этот эксперимент!

© Фото: PR-НТВ Конкурсанты "Ты супер!"смотрят эксклюзивные кадры из фильма "Время первых" в студии Тимура Бекмамбетова

"Сегодняшнее поколение требует именно такой подачи информации, — рассказал Бекмамбетов. — Когда ты видишь человека, у которого трясутся руки от волны впечатлений, который говорит, что только что он побывал в настоящем космосе, то, получается, вся наша работа имела смысл. Мне кажется, в таких стереофильмах — будущее, ведь с ним мы видим истории впечатляюще близко."

Космическая встреча подарила участникам проекта вдохновение для новых свершений. Впереди их ждёт новый этап конкурса, который зрители увидят уже в субботу, 8 апреля, в 20:00 на телеканале НТВ. Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.