Губернатор Ленобласти призвал "медийных лиц" ездить в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во вторник проехал несколько станций в метро Петербурга и разместил видеообращение с призывом к "медийным лицам" таким же образом выразить солидарность с петербуржцами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Екатерина Путронен.

Как сообщила пресс-секретарь, губернатор проехал от станции "Чкаловская" до станции "Технологический институт", где возложил цветы. А на официальном канале губернатора в YouTube было размещено видео с его призывом не поддаваться страху и панике.

"Террористы хотят нас запугать и посеять панику, но мы не должны на это поддаваться. Граждане, которые являются узнаваемыми, так называемыми медийными лицами, вот в эти дни траура Петербурга в знак солидарности и поддержки жителей Петербурга спускайтесь хотя бы один раз в день в метро и проезжайте несколько остановок, чтобы люди видели, что мы вместе с ними", — говорит Дрозденко в своем обращении.

Накануне около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, при взрыве в метро погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек ранее были отпущены домой.

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