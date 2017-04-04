Глава комитета ГД: надо обсудить возвращение высшей меры для террористов

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает возможным рассмотрение вопроса о возвращении в России смертной казни для террористов.

"У нас закон очень жесткий в отношении террористов, там вплоть до пожизненного лишения свободы. Просто я сегодня сказал о том, что давайте рассмотрим (возможность) для таких категорий бандитов, террористов вернуть высшую меру наказания. Надо обсудить, почему бы и нет", — сказал он журналистам во вторник.

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