В ОП призвали россиян быть бдительными и помогать правоохранителям

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (321)

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Члены Общественной палаты (ОП) РФ призвали россиян быть предельно внимательными, проявлять бдительность и оказывать всяческую помощь правоохранительным органам после теракта в Санкт-Петербурге, сообщается в заявлении членов Координационного Совета по противодействию терроризму при ОП РФ, опубликованном на официальном сайте палаты.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Расследование даст все ответы – Путин о взрывах в метро Санкт-Петербурга

"Мы, члены Координационного Совета по противодействию терроризму при Общественной палате Российской Федерации, решительно осуждаем варварское преступление против мирного населения нашей страны в Санкт-Петербурге. Искренне сочувствуем родственникам и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненным в этой чудовищной террористической акции", — говорится в заявлении на официальном сайте ОП РФ.

"Призываем наших граждан быть предельно внимательными, проявлять бдительность и оказывать всяческую помощь нашим правоохранительным органам. Скорбим с петербуржцами", — заявили общественники.

Члены ОП РФ также подчеркнули, что терроризм "не имеет человеческого лица, религии или национальности", а является "преступлением против человечества".

Накануне около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

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