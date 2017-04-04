В ОП призвали россиян быть бдительными и помогать правоохранителям

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Члены Общественной палаты (ОП) РФ призвали россиян быть предельно внимательными, проявлять бдительность и оказывать всяческую помощь правоохранительным органам после теракта в Санкт-Петербурге, сообщается в заявлении членов Координационного Совета по противодействию терроризму при ОП РФ, опубликованном на официальном сайте палаты.
"Призываем наших граждан быть предельно внимательными, проявлять бдительность и оказывать всяческую помощь нашим правоохранительным органам. Скорбим с петербуржцами", — заявили общественники.
Накануне около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.
Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>