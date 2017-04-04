В ЛДПР назвали причины агрессии водителей на дорогах

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Плохие дороги, рост цен на бензин и эвакуаторы порождают агрессию среди водителей на российских дорогах, считает замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
1.6%Да, совершенно
36.5%Да, но бдительности не теряю
49.9%Нет, у нас слишком опасно
12%Я чаще вожу машину, а не хожу пешком
"Эту агрессию формируем и мы, депутаты Государственной Думы, органы исполнительной власти и на местах. Плохие дороги агрессию порождают? Порождают. Рост цен на бензин порождает? Порождает", — сказал Нилов в ходе парламентских слушаний.
Ранее стало известно, что глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев намерен предложить ввести во всех российских автошколах обязательные уроки водительской этики.