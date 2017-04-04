В ЛДПР назвали причины агрессии водителей на дорогах

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Плохие дороги, рост цен на бензин и эвакуаторы порождают агрессию среди водителей на российских дорогах, считает замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Во вторник в нижней палате парламента проходят парламентские слушания: "Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения: правовые и морально-нравственные аспекты".

"Эту агрессию формируем и мы, депутаты Государственной Думы, органы исполнительной власти и на местах. Плохие дороги агрессию порождают? Порождают. Рост цен на бензин порождает? Порождает", — сказал Нилов в ходе парламентских слушаний.

Также, по словам Нилова, среди причин агрессии водителей — работа эвакуаторов и противоречие знаков дорожной разметке. "Агрессия вызывает соответствующее желание вести себя подобающим образом", — добавил депутат.

Ранее стало известно, что глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев намерен предложить ввести во всех российских автошколах обязательные уроки водительской этики.