В ГД призвали решить вопрос с доступом к данным водителей частных клиник

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Правительству надо решить вопрос свободного доступа правоохранительных органов к медицинской информации граждан в частных клиниках в связи со случаями незаконного получения водительских прав, заявил первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Депутат отметил, что по информации Генпрокуратуры, 33 тысячи человека фактически незаконно владеют водительскими удостоверениями, потому что у них есть медицинские противопоказания к вождению, однако, частные клиники не дают органам правопорядка о них информацию, ссылаясь на врачебную тайну.

"Надо правительству в рамках нормативно-правового регулирования надо решить вопрос свободного доступа правоохранительных органов (к медицинской информации граждан в частных клиниках) для того, чтобы использовать эту информацию и в судебном порядке отстранять, дезавуировать такие водительские удостоверения, эти люди незаконно находятся на дорогах и представляют опасность для всех участников дорожного движения", — заявил Лысаков в ходе парламентских слушаний по безопасности дорожного движения.

Также он считает, что улучшить ситуацию на дорогах мог бы показ социальной рекламы на телеканалах в прайм-тайм, подняв соответствующий законопроект, который ранее был принят в первом чтении.