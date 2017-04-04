Крым готов предоставить санатории для пострадавших от взрыва в Петербурге

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Крым готов предоставить санатории для реабилитации пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, написал на своей странице в социальной сети Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.

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Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Расследование даст все ответы – Путин о взрывах в метро Санкт-Петербурга

"Вчера провел телефонный разговор с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Сергеевичем Полтавченко. Еще раз выразил самые глубокие и искренние соболезнования от имени всех крымчан. Боль и скорбь Санкт-Петербурга – это наша боль и скорбь. Сейчас очень важна конкретная помощь людям, которые стали жертвами террористической атаки. Крым готов предоставить свои санатории для реабилитации пострадавших. Мною дано соответствующее поручение заместителю председателя Совета министров Республики Крым, курирующему социальный блок, детально проработать эти вопросы", — написал Сергей Аксенов.

Кроме того, глава РК подчеркнул, что в Крыму усилены меры безопасности, повышен уровень антитеррористической защищенности ключевых инфраструктурных и социальных объектов.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", но проверит и другие версии происшествия.

По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

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