Программу сноса пятиэтажек поддерживают 80% москвичей, показал опрос

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Абсолютное большинство москвичей (96%) слышало о программе сноса пятиэтажек в Москве, 80% поддерживают эту инициативу, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Противоположного мнения придерживаются 8% жителей столицы. Нейтральную позицию заняли 8% респондентов, а 4% затруднились ответить. Основными доводами в пользу сноса пятиэтажек москвичи считают их возраст, состояние и несоответствие нормам проживания.

Выступающие против сноса москвичи говорят, что им нравятся их дома, не хотят переезжать в другой район, или же они снимают это жилье.

При этом большинство респондентов (87%) готовы переехать в новые дома, расположенные в пределах района нынешнего проживания. В другой район округа готовы переехать 10% опрошенных, а в другой округ — 5%.

Специалисты центра опросили 600 человек из десяти округов Москвы. ВЦИОМ не уточняет размер статистической погрешности.