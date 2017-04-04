В Госдуме предложили увеличить число практических занятий в автошколах

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Участники парламентских слушаний в Госдуме считают, что в российских автошколах стоит увеличить количество часов практического вождения и проводить психологическую адаптацию неопытных водителей, следует из проекта рекомендаций парламентских слушаний.

Четвертого апреля в нижней палате парламента проходят парламентские слушания: "Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения: правовые и морально-нравственные аспекты".

"Рассмотреть возможность проведения целенаправленной психологической работы в автошколах, способствующей быстрой и эффективной адаптации неопытных водителей, знанию возможных психофизиологических особенностей поведения участников движения, их проявлений в дорожном движении и, соответственно, реакции на поведение других участников; увеличить количество часов практического вождения в период обучения", — говорится в проекте рекомендаций парламентских слушаний федеральному правительству и органам исполнительной власти.