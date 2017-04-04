В ГД предложили узаконить диагностику алкогольной зависимости у водителей

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Эксперты рекомендуют федеральному правительству рассмотреть вопрос о закреплении на законодательном уровне диагностирование алкогольной зависимости у водителей, которые неоднократно попадались на пьяной езде, следует из проекта рекомендаций парламентских слушаний.
1.6%Да, совершенно
36.4%Да, но бдительности не теряю
49.9%Нет, у нас слишком опасно
12%Я чаще вожу машину, а не хожу пешком
"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее законодательство, направленных на ужесточение наказания лиц, неоднократно совершавших административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также на законодательное закрепление возможности диагностирования у них алкогольной зависимости и принудительного лечения", — говорится в материалах.