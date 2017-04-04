В ГД предложили узаконить диагностику алкогольной зависимости у водителей

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Эксперты рекомендуют федеральному правительству рассмотреть вопрос о закреплении на законодательном уровне диагностирование алкогольной зависимости у водителей, которые неоднократно попадались на пьяной езде, следует из проекта рекомендаций парламентских слушаний.

Четвертого апреля в Госдуме проходят парламентские слушания: "Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения: правовые и морально-нравственные аспекты".

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее законодательство, направленных на ужесточение наказания лиц, неоднократно совершавших административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также на законодательное закрепление возможности диагностирования у них алкогольной зависимости и принудительного лечения", — говорится в материалах.

Также участники слушаний рекомендуют принять меры в части ужесточения правоприменения норм приказа Минздрава России, предполагающего проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств и внести в Госдуму проект Минздрава о внедрении телемедицинских технологий для обеспечения безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и грузов, по соблюдению режима труда и отдыха водителями, осуществляющими перевозочную деятельность.