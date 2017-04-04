Задержанный в Красноярске рейс вылетел в Москву

КРАСНОЯРСК, 4 апр — РИА Новости. Пассажиры задержанного из-за технической неисправности самолета рейса Красноярск-Москва вылетели в аэропорт "Домодедово", сообщили во вторник РИА Новости в красноярском аэропорту.

"Пассажиры рейса номер 108 вылетели. Им предоставили резервный борт", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что во время выполнения исполнительного старта, когда судно движется по рулежной дорожке в сторону взлетно-посадочной полосы, сработала сигнализация технической неисправности в самолете. Экипаж принял решение прервать старт. Вылет был назначен на 09.02 (05.02 мск). На борту находились 131 пассажир и 7 членов экипажа.