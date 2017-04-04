Автовокзалы в Приморье усилили охрану после взрыва в Петербурге

ВЛАДИВОСТОК, 4 апр — РИА Новости. Автовокзалы в Приморье усилили охрану из-за взрыва в Петербурге, рассказали РИА Новости в ООО "Приморские автовокзалы".

Ранее сообщалось, что на железнодорожных вокзалах и станциях в Приморье приняли дополнительные меры по усилению охраны и пропускного режима из-за теракта в Петербурге.

"В расписании никаких изменений в связи с терактом нет. Усилена физическая охрана в лице сотрудников охранных агентств на несколько человек. Пока, на какой срок, я вам сказать не могу. Так как у нас и так объект повышенной опасности, поэтому в остальном работаем в штатном режиме. Повышено внимание персонала — утром был инструктаж", — рассказали РИА Новости ООО "Приморские автовокзалы"

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах. Позже ГУМЧС по Петербургу опубликовало список госпитализированных: по данным ведомства, в больницах находится 51 человек.