В Приамурье и Забайкалье усилили безопасность после взрыва в Петербурге

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 апр — РИА Новости. Охрана усилена на железнодорожных вокзалах и в аэропортах в Забайкальском крае и Амурской области из-за взрыва в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Забайкальского линейного отдела МВД России на транспорте во вторник.

"Под особый контроль взяты объекты массового скопления людей, усилены меры безопасности, в два-три раза увеличено количество патрулей. В усиленном режиме проводятся досмотровые мероприятия, в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, в первую очередь проверяют людей с большими сумками и багажом… Личный состав транспортной полиции приведен в полную готовность", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что работают оперативно-поисковые группы, кинологи с собаками, усилено сопровождение электропоездов, по громкой связи для пассажиров звучат призывы быть бдительнее.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудило уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.