В Петербурге вновь открыли станции "Гражданский проспект" и "Девяткино"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Станции метро Петербурга "Гражданский проспект" и "Девяткино" открыты после проверки, сообщает Петербургский метрополитен.

"В 6.38 станции метро "Гражданский проспект" и "Девяткино" открыты", — говорится в сообщении.

В понедельник днем в петербургском метро произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), погибли 9 человек и более 20 пострадали. По данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии произошедшего.