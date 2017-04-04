В Приморье железнодорожные вокзалы усиливают меры безопасности

ВЛАДИВОСТОК, 4 апр — РИА Новости. Железнодорожные вокзалы в Приморье приняли дополнительные меры по усилению охраны и пропускного режима из-за теракта в Петербурге, рассказали РИА Новости в службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО "РЖД" во Владивостоке.

"ОАО "РЖД" по распоряжению президента компании Олега Белозёрова усиливает меры по обеспечению безопасности на объектах железнодорожного транспорта. С работниками вокзальных комплексов, локомотивными бригадами и поездными бригадами, а также с охранниками организаций, которые осуществляют контроль, проводятся специальные инструктажи с целью повышения бдительности и отработки действий в случае внештатных ситуаций. Приняты дополнительные меры по усилению охраны и пропускного режима на объектах с массовым скоплением людей — вокзалах и станциях. Компания "РЖД" рекомендует пассажирам прибывать на вокзалы заблаговременно", — рассказал собеседник.

Дальневосточные губернаторы выразили соболезнование родным и близким погибших в Санкт-Петербурге. Глава Приморского края Владимир Миклушевский направил телеграмму в адрес губернатора Санкт-Петербурга: "Выражаю соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в этой страшной беде. Скорблю и разделяю боль утраты вместе с вами. От всего сердца желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Паника, крики и дым - первые кадры с места взрыва в метро Санкт-Петербурга

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин также выразил соболезнования: "От имени всех жителей Камчатки выражаю слова искреннего сочувствия родным и близким погибших в результате теракта. Мы все потрясены случившимся. Знаю, что никакие слова не могут заглушить горечь утраты, но знайте, что мы скорбим вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого чудовищного происшествия, всем петербуржцам я желаю сил, чтобы скорее оправиться от этой страшной трагедии".

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.