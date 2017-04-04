Сбербанк урегулирует задолженность клиентов, пострадавших в Петербурге

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сбербанк пообещал урегулировать кредитную задолженность клиентов, пострадавших в результате взрыва в петербургском метро. Об этом во вторник сообщила пресс-служба банка.

"Сбербанк выражает искренние соболезнования всем семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрывов в метро Санкт-Петербурга… В Сбербанке принято решение взять на себя урегулирование задолженности по кредитным продуктам пострадавших в результате взрывов. Телефон для обращений: 8-812-610-23-00", — говорится в сообщении.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.