Пользователи соцсетей гордятся единством петербуржцев после трагедии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Пользователи социальных сетей выражают гордость и восхищение действиями жителей Петербурга, властей и частных компаний после взрыва в городском метрополитене в понедельник, когда многие горожане не могли добраться до дома из-за тяжелой транспортной ситуации.

"На Литейном мосту, сегодня. Записка на боковом стекле машины: "Два места Площадь Мужества"… Я не могу припомнить ничего такого раньше… Это уже не "моя хата с краю", как было еще лет десять назад. Люди стали добрее и отзывчивее", — написал в ночь на вторник в соцсети "ВКонтакте" пользователь Михаил Киреев.

С ним согласен и пользователь Сергей Корнеев, назвавший сплоченность петербуржцев в день трагедии "просто невероятной". "Я впервые по-настоящему горд окружающими людьми, их неравнодушию к близким и содействию. Бесплатные такси и таблицы проездов, автобусы и маршрутки. Поддержка тех, кто рядом. Это очень дорогого стоит", — написал он в той же соцсети.

"Гортранс, маршрутчики, электрички, такси-сервисы делают проезд бесплатным. Тысячи людей на своих машинах готовы бесплатно подвозить попутчиков. На ЗСД подняты шлагбаумы. Газпром бесплатно заливает горючку волонтерам. Наверно, именно поэтому это мой город. Я обычно стараюсь воздерживаться от громких слов, но, Питер, я горжусь тобой. И скорблю вместе с тобой. Вечная память ушедшим. Здоровья и добра тем, кто сегодня не остался равнодушным", — пишет пользователь Дмитрий Виноградов.

В ночь на вторник водители в соцсетях продолжают предлагать помощь тем, кто пока опасается пользоваться метро после трагедии. "Из центра куда угодно довезу трех человек", — предлагает пользователь Мария Воеводина. "Утром от метро "Озерки" отвезем. Предпортовый пр. в 09.00, есть три свободных места в машине. Бесплатно", — пишет пользователь Alexey Abramov.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.