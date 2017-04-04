Петербургский транспорт во вторник будет работать в особом режиме

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Общественный транспорт Санкт-Петербурга, где в понедельник произошел взрыв в вагоне метро, 4 апреля будет работать в особом режиме: по первой линии движение будет открыто в полном объеме, но станцию "Технологический институт" поезда будут проходить без остановки, сообщается на сайте администрации города.

"Изменения коснутся первой и второй линий петербургского метрополитена. По первой линии движение будет открыто в полном объеме, но станцию "Технологический институт" поезда будут проходить без остановки. В связи с этим усилят 16 трамвайный маршрут. На второй линии движение будет осуществляться на двух участках: от "Парнаса" до "Петроградской" и от "Купчино" до "Московской", — говорится в сообщении.

Отмечается, что между "Петроградской" и "Московской" будут курсировать 60 автобусов маршрута 2М, дублирующего закрытый участок второй линии. В помощь автобусам усилят 3 трамвайный маршрут, повернут маршрут 6А к Сенной площади от проспекта Добролюбова мимо станций метро "Горьковская", "Гостиный двор"/"Невский проспект", "Садовая"/"Сенная площадь"/"Спасская".

"Сегодня, несмотря на частичное открытие подземки для пассажиров, дублирующие автобусы будут ходить до конца движения, то есть примерно до часа ночи", — добавляет администрация.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.