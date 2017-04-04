Больницы в Петербурге обеспечены донорской кровью

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Больницы в Санкт-Петербурге, где находятся пострадавшие от взрыва в метрополитене, полностью обеспечены донорской кровью, сообщается на сайте администрации города.

"По данным городской станции переливания крови, учреждения здравоохранения, в которые доставляются пострадавшие в результате взрыва в петербургском метрополитене, полностью обеспечены компонентами крови. Служба крови Санкт-Петербурга выражает благодарность всем обеспокоенным горожанам, которые звонят и пишут. В том числе, медики благодарят специалистов других регионов России, сообщивших о готовности в любой момент направить в северную столицу компоненты крови", — говорится в сообщении.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.