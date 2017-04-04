В Петербурге больницы обеспечены донорской кровью для пострадавших

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Больницы Петербурга, куда доставлены пострадавшие при взрыве в метро, полностью обеспечены донорской кровью, сообщает пресс-служба городской администрации.

"По данным Городской станции переливания крови, учреждения здравоохранения, в которые доставлены пострадавшие в результате взрыва в петербургском метрополитене, полностью обеспечены компонентами крови", — говорится в сообщении.

Как отмечают власти, медики благодарны жителям Петербурга, готовым выступить в качестве доноров крови, а также специалистам из других регионов России, сообщившим о готовности в любой момент направить в компоненты крови в Петербург.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.