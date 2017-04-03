Московских водителей с летней резиной попросили не садиться за руль

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Усиление порывов ветра, снег и перепады температуры, которые наблюдаются в российской столице, могут привести к гололеду на дорогах, власти города просят автомобилистов выезжать только в зимней резине, сообщили в пресс-службе центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Автомобилистов, которые уже сменили резину на автомобиле на летнюю, просим воспользоваться общественным транспортом", — следует из сообщения.

Также в центре добавили, что из-за ухудшения погоды дорожное движение в Москве осложнено в центральной части города, Садовом кольце, ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область.

Во избежание роста числа ДТП и осложнения ситуации ЦОДД просит автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.