Метро Петербурга по-прежнему закрыто

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Метро Санкт-Петербурга пока закрыто, ведется проверка, сообщила РИА Новости представитель Петербургского метрополитена.

"Метро пока закрыто. Ждем распоряжения от силовых структур, которые проводят проверку всех станций метро и тоннелей. Объем (проверки) большой, не исключено, что уйдем в ночь", — сказала собеседница агентства.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

