В координационный комитет по распределению грантов вошли три члена СПЧ

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Три представителя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ вошли в состав координационного комитета по проведению конкурсов президентских грантов, их главная задача будет состоять в том, чтобы тема защиты прав человека не ушла из сферы грантовой поддержки, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о координационном комитете по проведению конкурсов грантов на развитие гражданского общества. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Я надеюсь, что новая система распределения грантов окажется более удачной, обеспечит прозрачность и единство подходов", — сказал Федотов РИА Новости.

Он позитивно оценил создание единого координационного комитета, который возглавил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"В его состав вошли также и три представителя СПЧ — Людмила Алексеева, Даниил Дондурей и Леонид Поляков. Их главная задача будет состоять в том, чтобы тема защиты прав человека не ушла из сферы грантовой поддержки. Хочу подчеркнуть, что эта тема специально получила отражение и в тексте самого указа, так что это обнадеживает", — сказал глава СПЧ.

Координационный комитет, как следует из текста указа, образовывается в целях организации деятельности по предоставлению грантов некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, он будет контролировать обеспечение равных условий для НКО, участвующих в конкурсах.

Комитет должен не реже двух раз в год собираться на заседания. Председателем координационного комитета назначен Кириенко, а в его состав вошли известные правозащитники, деятели культуры, общественные и религиозные деятели.