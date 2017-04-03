В координационный комитет по распределению грантов вошли три члена СПЧ

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Три представителя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ вошли в состав координационного комитета по проведению конкурсов президентских грантов, их главная задача будет состоять в том, чтобы тема защиты прав человека не ушла из сферы грантовой поддержки, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о координационном комитете по проведению конкурсов грантов на развитие гражданского общества. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Он позитивно оценил создание единого координационного комитета, который возглавил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
"В его состав вошли также и три представителя СПЧ — Людмила Алексеева, Даниил Дондурей и Леонид Поляков. Их главная задача будет состоять в том, чтобы тема защиты прав человека не ушла из сферы грантовой поддержки. Хочу подчеркнуть, что эта тема специально получила отражение и в тексте самого указа, так что это обнадеживает", — сказал глава СПЧ.
Координационный комитет, как следует из текста указа, образовывается в целях организации деятельности по предоставлению грантов некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, он будет контролировать обеспечение равных условий для НКО, участвующих в конкурсах.
Комитет должен не реже двух раз в год собираться на заседания. Председателем координационного комитета назначен Кириенко, а в его состав вошли известные правозащитники, деятели культуры, общественные и религиозные деятели.