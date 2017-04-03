Проверка поезда из-за бесхозных вещей не повлияла на график движения МЦК

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Поезд на Московском центральном кольце отогнали из-за обнаружения бесхозных вещей, это не отразилось на графике движения, сообщили в пресс-службе МЦК.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах столицы сообщил, что в Москве уже третий поезд метро и МЦК проверяют после обнаружения бесхозного предмета.

"Сегодня в 15.45 в "Ласточке" были обнаружены оставленные без присмотра вещи. В целях безопасности пассажиров высадили из поезда на ближайшей станции – Крымской. Электропоезд был отогнан на станцию "Пресня", куда были вызваны кинологи для проверки вещей", — следует из сообщения в Telegram.

Вместо этой "Ласточки" на линию выдали резервный состав, интервал движения между поездами не нарушался.

Ранее в понедельник в петербургском метро произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), при взрыве погибли девять человек и более 20 пострадали.