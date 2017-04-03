Телеканалы вносят изменения в программу после взрывов в Петербурге

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Телеканал "Россия 1" (ВГТРК) вносит изменения в сетку вещания в связи с произошедшим в метро Санкт-Петербурга ЧП.

"Вместо "Специального корреспондента" в 23.15 выйдет экстренный выпуск "Вечера с Владимиром Соловьевым". Ток-шоу "Прямой эфир" уходит из сетки, а вместо него в 18.00 (вместо 18.50) выйдет экстренный выпуск программы "60 минут", — сообщили в пресс-службе телеканала.

В понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>