Путин рассказал, что находит время на чтение художественной литературы

Путин на форуме "Правда и справедливость" ОНФ (34)

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что находит время на чтение художественной литературы.

"Да", — ответил президент на вопрос Станислава Говорухина, озвучивавшего лаконичные вопросы к главе государства, оставленные участниками медиафорума ОНФ.

Накануне на площадке медиафорума ОНФ "Правда и справедливость" был объявлен конкурс на самый лаконичный вопрос президенту. Был установлен куб, в который каждый желающий участник мог опустить записку со своим вопросом. Поступившие записки проанализировали эксперты ОНФ, а вопросы по наиболее острым темам задали главе государства.