Системы безопасности в Москве работают в постоянном режиме, сообщили власти

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Системы безопасности в Москве работают в постоянном режиме, заявил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

"У нас в постоянном режиме проводятся очень серьезные меры безопасности, что касается петербургского метро то мы сейчас все уточняем, разбираемся. У нас в постоянном режиме работают системы безопасности", — сказал Черников, отвечая на вопрос, будут ли в Москве усиливаться меры безопасности на фоне взрывов в метро Санкт-Петербурга.

"Мы будем разбираться в причинах", — заключил он.