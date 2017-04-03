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Общество

Под Ростовом нашли могилу советских солдат-участников сражения 1941 года

15:3203.04.2017
01640
Города России. Ростов-на-Дону. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Поготов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Братскую могилу советских солдат, защищавших рубежи Ростова-на-Дону во время наступления немецких солдат осенью 1941 года, обнаружили на территории колхозного пахотного поля в Ростовской области, сообщил РИА Новости руководитель поискового объединения "Миус-фронт" (патриотическое объединение, занимающееся поиском без вести пропавших бойцов Великой Отечественной войны) Андрей Кудряков.

"Это поле боя (рядом с поселком Самбек, недалеко от Таганрога) октября 1941 года, когда 1-я танковая немецкая армия рвалась по магистралям, ведущим к донской столице. На пути у них не оказалось боеспособных частей. Курсанты, ополченцы, даже милиционеры первыми встретили врага. 31-я сталинградская стрелковая дивизия, которая направлялась на защиту Москвы, личным приказом Сталина была остановлена и направлена на ростовское направление. Бойцы прямо с эшелонов, с вагонов разворачивались и направлялись в бой. Судя по всему это солдаты дивизии, исходя из формы и снаряжения. Найдены три медальона, найдены две семьи, которые считали, что их близкие пропали без вести. На данный момент около 20 солдат обнаружено", — пояснил агентству Кудряков.

Он добавил, что продолжается расшифровка медальонов и именных вещей солдат, а также в этой местности проводятся дальнейшие раскопки. Кудряков надеется, что в итоге удастся вернуть имена солдат, узнать их фамилии и воинские звания. По его словам, перед Днем победы солдаты будут похоронены на аллее героев на Самбекском мемориале.

"Захоронения обнаружили совершенно случайно на обычном колхозном пахотном поле, ровное место, оно ничем не обозначено. Интуиция скорее всего помогла. Там проводятся сельхозработы. У нас в Ростовской области в основном все поля сражений с 60-х годов запаханы", — уточнил Кудряков.

Начало боевых действий на Дону и подготовка к сражениям за Ростов-на-Дону отмечены тем, что десятки тысяч ростовчан строили оборонительные сооружения и укрепления вокруг города, вынув 10 миллионов кубометров грунта. Эти укрепления протяженностью в сто пятнадцать километров от реки Дон через Новочеркасск и по реке Тузлов до села Генеральское, по балке Донской Каменный Чулек доходили до станции Хапры. Они стали главным рубежом обороны города.

Бои 1-й танковой армией генерала Эвальда фон Клейста длились с 20 октября по 21 ноября 1941 года. Первое наступление на Ростов со стороны Таганрога продолжалось десять дней. В ходе отражения первого наступления немецкой армии советские солдаты также заставили отказаться от наступления по этому направлению танки и мотопехоту 3-й моторизованного корпуса генерала Эберхарда Августа фон Макензена. Немецкие захватчики после многочисленных попыток заняли Ростов-на-Дону 21 ноября 1941 года, но удерживать город смогли только восемь дней.

В начале октября 1941 года 31-я стрелковая дивизия направлена под Москву, однако в пути перенаправлена в Ростов-на-Дону. 10 октября на станции Бессергеновка части дивизии начали разгрузку и сразу были выдвинуты на рубеж реки Миус. Дивизия в течение недели, с 10 по 17 октября, вела успешные оборонительные бои. Противник 17 октября прорвал оборону в центре обороны дивизии и овладел Таганрогом. Дивизия была вынуждена отойти на рубеж Самбек-Бессергеновка. К 20 октября 1941 года дивизия была вынуждена отойти за Дон на рубеже Чалтырь-Недвиговка. На подмогу советским войсками подошли части 343-й стрелковой дивизии и совместными усилиями продвижение противника на Ростов-на-Дону было остановлено.

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