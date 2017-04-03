Sputnik поздравил участников, прошедших во второй тур "Ты супер!"

МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Первый тур конкурса "Ты супер!" подошел к концу, дети начинают подготовку ко второму — еще более сложному туру. Международное информационное агентство Sputnik поздравило всех прошедших во второй тур участников из Ближнего зарубежья.
Дети получили в подарок свитшоты, футболки, кружки, блокноты и многое другое. Первое, что сделали ребята — начали примерку прямо во время награждения. К концу вечера все остались довольны и поблагодарили команду Sputnik.
Проект "Ты супер!" Международного информационного агентства Sputnik и НТВ даст шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Следите в материалах Sputnik за успехами участников и секретами шоу.