Путин рассказал о цитатнике Черномырдина, который есть у него дома

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин признался, что у него дома есть подборка высказываний бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, которой он иногда пользуется.

"Вы знаете, у меня дома лежит подборка высказываний, иногда подсматриваю. Виктор Степанович был уникальный человек, очень порядочный. Очень порядочный и очень профессиональный. В известной степени мы все его ученики", — сказал Путин на медиафоруме ОНФ в понедельник, когда его попросили ответить на отсылающий к известной фразе Черномырдина вопрос: почему мы все хотим как лучше, а получается как всегда?

Четвертый Медиафорум ОНФ проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля. Всего в мероприятии принимают участие более 500 человек: журналисты из всех регионов России, блогеры, руководители федеральных СМИ, а также главы профильных министерств и ведомств.