Путину на форуме ОНФ подарили игрушечную нерпу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Медиафоруме ОНФ в понедельник в Санкт-Петербурге получил в подарок от представителей Бурятии мягкую игрушку в виде белой нерпы.

"Надеюсь, вы не откажетесь от небольшого подарка-символа, мы приготовили. Это нерпочка, чтобы вы не забывали о нашем регионе и о наших заснеженных проблемах", — обратилась к Путину журналистка из Бурятии.

Нерпа — один из трех пресноводных видов тюленя в мире, реликт третичной фауны. Обитает в озере Байкал, особенно широко распространен в северной и средней его частях. Эти животные любопытны и иногда подплывают к дрейфующим судам с заглушенным двигателем, длительное время находясь рядом и постоянно выныривая из воды.