Путин заявил об отсутствии "расхристанной квазисвободы в интернете"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости/Прайм. Президент РФ Владимир Путин заявил, что расхристанной квазисвободы в мировом интернете уже нет.

На медиафоруме независимых региональных и местных СМИ, организованном ОНФ, президента спросили, надо ли, по его мнению, ограничивать интернет в России и распространение опасной для граждан информации. "Мы же с вами знаем: "умом Россию не понять, аршином общим не измерить, в ней особенная стать", — ответил первый делом глава государства.

"У нас всегда во всем свой путь, но это не наша особенность. Практически везде, все страны мира идут своим собственным путем. Есть общие тенденции, какие-то общие правила, и мы тоже в этом тренде находимся", — рассказал Путин.

"Во-первых, вот такой абсолютно расхристанной квазисвободы в интернете уже нигде нет. Во всех странах мира введены определенные ограничения на контент, на использование и так далее. Во всей Европе, в Соединенных штатах очень жесткое регулирование. Особенно это все начало вводиться и функционировать после трагических событий 11 сентября в США, а потом в связи с серией терактов в европейских странах", — отметил он.