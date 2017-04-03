Соткилава объяснил, почему проходит обследование в институте Склифосовского

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Народный артист СССР, оперный певец Зураб Соткилава сообщил РИА Новости, что почувствовал себя плохо, в связи с чем находится на обследовании в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

"Я только что приехал в институт, размещаюсь в палате. Почувствовал себя плохо. А что со мной – будет известно после обследования, которое проведут сегодня врачи", — сказал Соткилава по телефону.

Оперный певец Зураб Соткилава отметил в марте 80-летие. Лирико-драматический тенор, солист Большого театра России, Народный артист СССР и Грузинской ССР Зураб Соткилава родился в Сухуме (Абхазия). Вокалом Зураб начал заниматься в юношеском возрасте. В 1974 году певец был приглашен в оперную труппу Большого театра.