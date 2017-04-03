Путин пообещал продлить программу расселения из ветхого и аварийного жилья

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ в Санкт-Петербурге заявил, что власти сделают все для продления программы расселения россиян из ветхого и аварийного жилья.

"Она (программа) оказалась очень эффективной, это правда. Мы сделаем все для того, чтобы ее продолжить",- сказал Путин.

При этом он указал на то, что пока не готов озвучивать "ни объемы, ни сроки", потому что это касается "конкретных бюджетных обязательств".

Основное жилищное строительство в России велось в 1950-60-х и 1980-х годах, но из-за нехватки должного ухода многие дома обветшали или стали сильно разрушаться. К 2011 году более половины российских многоквартирных домов, где жили 45 миллионов человек, были изношены на 30% — 65%. Часть из них подлежит расселению и сносу как опасное для проживания (аварийное жилье), другая часть — капитальному ремонту (ветхое жилье).