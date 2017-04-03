Путин заявил, что сложнее всего ему вставать по утрам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сложнее всего для него – вставать по утрам.

"Вставать по утрам", — сказал президент на медиафоруме ОНФ, отвечая на вопрос, что ему сложнее всего делать.

Накануне на площадке медиафорума ОНФ "Правда и справедливость" был объявлен конкурс на самый лаконичный вопрос президенту. Был установлен куб, в который каждый желающий участник мог опустить записку со своим вопросом. Поступившие записки проанализировали эксперты ОНФ, а вопросы по наиболее интересным темам задали главе государства.