Путин посоветовал всем россиянам посмотреть "Ну, погоди"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что каждый житель страны должен посмотреть мультфильм "Ну, погоди".

"Про зайца и про волка", — сказал Путин на IV Медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость", отвечая на вопрос, какой советский мультфильм должен посмотреть каждый россиянин.

При этом на замечание о том, что в мультфильм есть пропаганда табакокурения, президент отметил, что "у нас везде пропаганда сейчас". "Важно, как это оценивать, как к этому относиться", — добавил президент.