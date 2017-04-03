В ГД просят телеканалы использовать видео о мошенничестве с пенсионерами

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение к ряду телеканалов, среди которых ОТР, ВГТРК, Первый канал, с предложением транслировать короткие тематические видеоролики, рассказывающие о мошенничестве по отношению к пожилым людям, сообщает пресс-служба депутата.
"В целях оповещения граждан о подобных способах мошеннических действий прошу вас рассмотреть возможность трансляции коротких тематических видеороликов, ориентированных на указанную социальную группу", — цитирует Нилова пресс-служба.
Он также уточнил, что деятельное участие в производстве таких роликов комитет готов принять на себя.