Путин отметил опасность вбросов противоправной информации в интернет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Власти должны контролировать угрозы автоматических вбросов в интернет противоправной информации, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ежегодного медиафорума Общероссийского народного фронта.

"Вот это пространство свободы в интернете, когда через вбросы, причем, автоматические вбросы… ведь же автомат может начать призывать к чему-то, либо агитировать за что-то, просто делается с какого-то одного центра. Конечно, государство должно иметь это в виду и купировать возможные угрозы", — заявил Путин.