В России возбудили более 1,5 тысяч уголовных дел на уклонистов за год

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Более 1,5 тысяч угловых дел возбуждено в минувшем году в России за уклонение от военной службы, сообщает в понедельник Генпрокуратура.

"По постановлениям прокуроров возбуждено 1582 уголовных дела за уклонение от прохождения военной службы, более 900 лиц привлечено к административной ответственности", — говорится в релизе.

Во время призывных кампаний прошлого года прокуратура выявила 87,8 тысячи нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечено 12,8 тысячи лиц.

В частности, фиксировались случаи, когда в армию призывались негодные к службе юноши, факты "формального, поверхностного проведения медицинского обследования призывников", низкой профессиональной квалификации врачей.