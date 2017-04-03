Путин призвал ужесточить наказание за незаконные свалки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответственность за незаконные свалки надо ужесточить.

Участник IV Медиафорума ОНФ "Правда и справедливость" Сергей Стуков рассказал о том, что в городе Березовский Свердловской области организована несанкционированная свалка, на которой находится около 4 тысяч тонн "зловонных" отходов очистных сооружений. Он предложил президенту ужесточить ответственность за незаконные свалки.

"Что касается ужесточения ответственности, то я с вами согласен, я с вами абсолютно, Сергей, согласен, потому что вот эти вложения, которые должны были бы они сделать, но не делают, на нужную утилизацию, и штрафы, которые они могли бы заплатить, должны быть сопоставимы. Для них должна возникать мотивация: лучше проинвестировать в нормальную утилизацию, чем заплатить штраф. Штраф должен быть жестче. Предложение хорошее, правильное, и мы его обязательно проработаем", — сказал Путин.