Путин напомнил "Роснефти" об экологических стандартах при работе в Арктике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин исходит из того, что при бурении на Хатанге "Роснефть" будет придерживаться всех экологических стандартов.

"Я знаю, что наши нефтяники в целом и компания "Роснефть" в частности, особое внимание всегда уделяют вопросам экологической безопасности. Исхожу из того, что и в этом случае, особенно в условиях Арктики, где экосистема очень чувствительна к любым вмешательствам извне, все эти принципы, правила будут соблюдены, и вы будете уделять этому самое пристальное внимание", — сказал Путин, который в режиме видеомоста наблюдал за церемонией запуска бурения на Хатанге.

Он отметил, что на арктическом шельфе, в море и на берегах Арктики находится "огромное количество еще нераспечатанных запасов". "Исходя из огромной ценности и важности этих запасов, углеводородного сырья, других минералов, именно компаниям с преимущественным участием государства разрешено осуществлять соответствующую работу. Выдаются лицензии только "Роснефти" и "Газпрому". Эти преимущества компания "Роснефть", безусловно, должна использовать самым наилучшим образом", — сказал президент РФ.