США
3.043 апреля13:15МСК
USD55.96-0.42
EUR59.81-0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Российские почтальоны во время паводка пересядут на вездеходы и катера

13:0203.04.2017
(обновлено: 13:04 03.04.2017)
0130
Паводок в деревне Никулино Вологодской области. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Вологодской области
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. "Почта России" обещает в весенние паводки обеспечить бесперебойную доставку писем, посылок и пенсий в труднодоступные населенные пункты РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Река Обь. Архивное фото
© РИА Новости. Яков Андреев
В бассейне Оби ожидается сложный паводок
"Для перевозки корреспонденции в отрезанные стихией территории почтовый оператор традиционно будет привлекать водный, воздушный, а также автомобильный транспорт повышенной проходимости. В обход временно затопленных дорог и мостов "Почта России" проложит альтернативные, более безопасные, маршруты доставки", — сообщили в пресс-службе.

Досрочные пенсии

Чтобы жители сезонно труднодоступных территорий могли заранее приобрести продукты и предметы первой необходимости, выплата и доставка пенсий и пособий в отдельных регионах по согласованию с Пенсионным фондом РФ будет проводиться досрочно.

Как рассказали в организации, во время паводков почтовикам зачастую приходится доставлять не только почту и деньги, но и привозить медикаменты и другие необходимые товары людям, которые оказываются отрезанными от большого мира.

Паводок. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Дубровин
Перейти в фотобанк
Пункты временного размещения подготовили для жителей Дубны в паводок
"Сотрудники почтовых отделений, расположенных в зоне риска, оснащены специальной одеждой, обувью и водонепроницаемой упаковкой для документов и отправлений. С работниками проведены инструктажи, практические занятия и тренировки на случай экстренной эвакуации при угрозе подтоплений", — рассказали в "Почте России". В ряде регионов по согласованию с администрациями муниципальных образований возможна передислокация почтовых отделений в безопасные места.

Во взаимодействии с МЧС

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации филиалы почтового оператора по всей стране круглосуточно взаимодействуют с региональными подразделениями МЧС России, противопаводковыми комиссиями и центрами по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На сегодняшний день почтовые работники уже принимают активное участие в антипаводковых мероприятиях, проводимых на территории ряда регионов Сибири, а также в Саратовской области", — добавили в пресс-службе организации.

Сотрудники МЧС РФ обходят дома во время паводка в микрорайоне Затон города Барнаул. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Сибири более 800 населенных пунктов находятся под угрозой подтопления
В соответствии с предварительным прогнозом Центра "Антистихия" МЧС России, в период прохождения весеннего половодья 2017 года неблагоприятное развитие паводковой обстановки прогнозируется на территории шести субъектов Сибирского федерального округа (Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская, Новосибирская, Томская и Омская области), 11 субъектов Приволжского федерального округа (Республики Башкортостан, Татарстан, Марий-Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская области) и трех субъектов Уральского федерального округа (Курганская, Свердловская, Тюменская области).

Мощные ледовые заторы, угрожающие крупномасштабными подтоплениями населенных пунктов, могут возникнуть более чем на 20 участках рек Сибирского, Дальневосточного, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов страны. Всего на территории России в зонах подтопления в период паводков могут оказаться свыше 6 тысяч населенных пунктов.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена