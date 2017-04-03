Российские почтальоны во время паводка пересядут на вездеходы и катера

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. "Почта России" обещает в весенние паводки обеспечить бесперебойную доставку писем, посылок и пенсий в труднодоступные населенные пункты РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Досрочные пенсии
Чтобы жители сезонно труднодоступных территорий могли заранее приобрести продукты и предметы первой необходимости, выплата и доставка пенсий и пособий в отдельных регионах по согласованию с Пенсионным фондом РФ будет проводиться досрочно.
Как рассказали в организации, во время паводков почтовикам зачастую приходится доставлять не только почту и деньги, но и привозить медикаменты и другие необходимые товары людям, которые оказываются отрезанными от большого мира.
Во взаимодействии с МЧС
Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации филиалы почтового оператора по всей стране круглосуточно взаимодействуют с региональными подразделениями МЧС России, противопаводковыми комиссиями и центрами по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"На сегодняшний день почтовые работники уже принимают активное участие в антипаводковых мероприятиях, проводимых на территории ряда регионов Сибири, а также в Саратовской области", — добавили в пресс-службе организации.
Мощные ледовые заторы, угрожающие крупномасштабными подтоплениями населенных пунктов, могут возникнуть более чем на 20 участках рек Сибирского, Дальневосточного, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов страны. Всего на территории России в зонах подтопления в период паводков могут оказаться свыше 6 тысяч населенных пунктов.