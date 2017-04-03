Российские почтальоны во время паводка пересядут на вездеходы и катера

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. "Почта России" обещает в весенние паводки обеспечить бесперебойную доставку писем, посылок и пенсий в труднодоступные населенные пункты РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Досрочные пенсии

"Для перевозки корреспонденции в отрезанные стихией территории почтовый оператор традиционно будет привлекать водный, воздушный, а также автомобильный транспорт повышенной проходимости. В обход временно затопленных дорог и мостов "Почта России" проложит альтернативные, более безопасные, маршруты доставки", — сообщили в пресс-службе.

Чтобы жители сезонно труднодоступных территорий могли заранее приобрести продукты и предметы первой необходимости, выплата и доставка пенсий и пособий в отдельных регионах по согласованию с Пенсионным фондом РФ будет проводиться досрочно.

Как рассказали в организации, во время паводков почтовикам зачастую приходится доставлять не только почту и деньги, но и привозить медикаменты и другие необходимые товары людям, которые оказываются отрезанными от большого мира.

Во взаимодействии с МЧС

"Сотрудники почтовых отделений, расположенных в зоне риска, оснащены специальной одеждой, обувью и водонепроницаемой упаковкой для документов и отправлений. С работниками проведены инструктажи, практические занятия и тренировки на случай экстренной эвакуации при угрозе подтоплений", — рассказали в "Почте России". В ряде регионов по согласованию с администрациями муниципальных образований возможна передислокация почтовых отделений в безопасные места.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации филиалы почтового оператора по всей стране круглосуточно взаимодействуют с региональными подразделениями МЧС России, противопаводковыми комиссиями и центрами по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На сегодняшний день почтовые работники уже принимают активное участие в антипаводковых мероприятиях, проводимых на территории ряда регионов Сибири, а также в Саратовской области", — добавили в пресс-службе организации.

В соответствии с предварительным прогнозом Центра "Антистихия" МЧС России, в период прохождения весеннего половодья 2017 года неблагоприятное развитие паводковой обстановки прогнозируется на территории шести субъектов Сибирского федерального округа (Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская, Новосибирская, Томская и Омская области), 11 субъектов Приволжского федерального округа (Республики Башкортостан, Татарстан, Марий-Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская области) и трех субъектов Уральского федерального округа (Курганская, Свердловская, Тюменская области).

Мощные ледовые заторы, угрожающие крупномасштабными подтоплениями населенных пунктов, могут возникнуть более чем на 20 участках рек Сибирского, Дальневосточного, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов страны. Всего на территории России в зонах подтопления в период паводков могут оказаться свыше 6 тысяч населенных пунктов.