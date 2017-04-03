В Москве появится приложение для вызова спасателей

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В российской столице разработают мобильное приложение, с помощью которого горожане смогут вызывать экстренные службы без звонка, сообщил руководитель направлений "Транспорт" и "Безопасность" департамента информационных технологий Москвы Юрий Чулюков.

При этом пользователям не придется указывать адрес места происшествия, поскольку приложение само определит его и передаст координаты в службу 112.

"Предполагается, что горожане смогут направлять обращение в службу 112 без устного общения с оператором. Это важно для людей с нарушениями речи или слуха. Слабовидящие пользователи смогут увеличить шрифт в настройках приложения или активировать режим проговаривания текстовой информации", — цитирует Чулюкова официальный портал мэра Москвы. Также, по его словам, приложение будет полезно в тех случаях, когда обстоятельства не позволяют разговаривать по телефону.

Для вызова экстренных служб пользователь должен будет пройти авторизацию.

Программа поддержит передачу вызова в различные экстренные службы, к примеру, в полицию, "скорую" или в "Мосгаз", кроме этого, будет предусмотрен вариант "не знаю, кого вызвать" для тех, кому сложно сориентироваться в экстренной ситуации.

Мобильный сервис будет называться "112Москва", его тестирования начнутся в этом году.